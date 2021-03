Rinviata a data da destinarsi Futsal Sangiovannese-Bagnolo

di Michele Bossini

Gara rinviata causa Covid





La Futsal Sangiovannese sabato resterà ai box: la partita in casa con Bagnolo è stata rinviata a data da destinarsi. La motivazione la positività al Covid di alcuni giocatori azzurri che già sabato scorso, a scopo precauzionale in attesa di confema, non erano stati convocati per la trasferta contro i bolognesi del Fossolo.