Rintracciato l'automobilista che ha sorpassato le auto al semaforo e richiesto l'inseguimento dei carabinieri

di Monica Campani

La gazzella dei carabinieri è slittata sul bagnata ed è andata a finire contro un bar al Porcellino. L'uomo è stato sanzionato con 400 euro. Sottratti 21 punti dalla patente





E' stato trovato, identificato e sanzionato l'uomo che a bordo di un'Audi Station Wagon ha sorpassato al Porcellino le auto al semaforo e richiesto per questo l'intervento e l'inseguimento del nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri della compagnia di San Giovanni. La gazzella, tra l'altro, è slittata sull'asfalto viscido per la pioggia ed è andata a finire sul marciapiede e contro un bar. All'uomo, un 70enne, sono state contestate infrazioni per più di 400 euro e sono stati tolti 21 punti della patente.

La pattuglia dei militari dell’Arma alle 7.50 era ferma al semaforo quando è stata sorpassata dall'Audi Station Wagon che è passata anche con il rosso. “All’autista, un giovane carabiniere, da poco assegnato al nucleo operativo e radiomobile, è bastata un’occhiata con il suo capo equipaggio, un brigadiere capo con esperienza, da tempo al reparto, per lanciarsi immediatamente all’inseguimento“.

Con la strada bagnata all’incrocio l’autista ha perso il controllo della macchina, ha evitato di finire contro l’angolo di un edificio, preferendo andare verso alcune fioriere al di fuori di un bar.

I carabinieri sono rimasti illesi e subito hanno cercato di rintracciare l’intestatario dell’auto che aveva commesso diverse infrazioni al codice della strada. Grazie all’aiuto della videosorveglianza privata e comunale, in poco tempo l'uomo, un settantenne del luogo, è stato identificato. Ha affermato di non essersi accorto di essere inseguito dai carabinieri.