Rinaldo Nocentini ha appeso la bici al chiodo

di Michele Bossini

Nel futuro un centro di fisioterapia per ciclisti



Dopo ventidue stagioni da professionista Rinaldo Nocentini (nella foto) si è ritirato

La stagione ciclistica che sta iniziando non vedrà a nastri di partenza Rinaldo Nocentini, corridore di Montemarciano. Dopo ventidue stagioni da professionista con sedici vittorie e otto giorni in maglia gialla al Tour de France nel 2009, Nocentini a quarantadue anni ha deciso di appendere la bici al fatidico chiodo. Il suo futuro sarà sempre nel mondo del ciclismo: ha infatti aperto a Pieve al Toppo un centro di fisioterapia per ciclisti e collaborerà con un amico che ha una struttura analoga a Pisa.