Rimosse alberature pericolanti dal torrente Caposelvi, al lavoro il Consorzio di Bonifica

di Glenda Venturini

Per rimuovere gli alberi sono entrati in azione gli operai acrobati. Rimosse due grosse piante che avrebbero potuto ostacolare il deflusso dell’acqua o andare ad interferire con la vicina linea elettrica





Tagli 'acrobatici' per alcune alberature pericolati sul torrente Caposelvi, nel centro dell’abitato di Mercatale Valdarno, a metà tra i comuni di Montevarchi e Bucine. Gli operai del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno specializzati in tagli “dall’alto” sono intervenuti sull’asta fluviale all’altezza di piazza degli Ubertini.

In seguito ai sopralluoghi effettuati dai tecnici del Consorzio, infatti, sono state individuate due alberature pericolanti, che avrebbero potuto trasformarsi in un ostacolo per il regolare deflusso del torrente o avrebbero potuto interferire con la vicina linee elettrica dell’Enel. Dopo le necessarie verifiche, è stata presa la decisione di procedere con la loro rimozione.

L’operazione, vista la particolare posizione, ha richiesto l’adozione della tecnica del tree climbing. Ancora una volta quindi si è reso necessario un intervento con l’arrampicata sull’albero, per la messa in sicurezza idraulica dei corsi d’acqua valdarnesi, dove, ultimata la manutenzione ordinaria, il Consorzio di Bonifica sta realizzando lavori per eliminare criticità e problemi localizzati.