Rimodulazione per i campionati di serie A2 femminile e serie B maschile di calcio a 5, viene data priorita alle partite di recupero

di Michele Bossini

Adesso si attende di conoscere la calendarizzazione degli incontri, che sarà definita entro breve





Visto il perdurare dell’emergenza sanitaria e le difficoltà logistiche nell’organizzazione delle partite, dopo alcune assemblee in videoconferenza la Divisione Calcio a 5 ha deciso per la rimodulazione dei campionati di serie A2 femminile e serie B maschile, dando in questo momento priorità al recupero delle gare rinviate sino a oggi, con conseguente differimento dei turni di campionato già in calendario, il tutto finalizzato alla regolarizzazione dello svolgimento dei campionati. La calendarizzazione degli incontri sarà definita entro breve.

Il San Giovanni calcio e 5, in A2 femminile, deve recuperare la gara della terza giornata nelle tana dell'Orione Avezzano e quella della quarta in casa contro il Sabina Lazio; dal canto suo la Futsal Sangiovannese, in serie B, deve recuperare le trasferte di San Felice sul Panaro (prima giornata) e Grosseto (quinta giornata) .