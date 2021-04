Rimodulato il calendario di serie D per consentire la disputa dei recuperi

di Michele Bossini

Introdotta una pausa obbligatoria dal 25 aprile al 2 maggio per i recuperi



Foto di Roberto Magri

La Lega nazionale dilettanti ha disposto per il campionato di serie D una pausa obbligatoria dal 25 aprile al 2 maggio compreso al fine di consentire la disputa delle numerose gare di recupero riprogrammate a causa del Covid. La misura si è resa necessaria per avere a disposizione le classifiche complete il 13 giugno, ultima di campionato, prima del via ai play-off.

Per quel che riguarda Montevarchi e Sangiovannese, nel girone E, domenica prossima (18 aprile) saranno in campo per le partite della decima di ritorno mentre giocherranno l'undicecsima di ritorno il 9 maggio. Il derby slitta al 6 giugno, per mercoledì 19 maggio è previsto un turno infrasettimanale.

La Sangiovannese recupererà la partita in casa il Siena domenica 25 aprile, per la sfida fra Lornano Badesse e Montevarchi l'appuntamento è per mercoledì 28 aprile.