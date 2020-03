Rignano piange Fiorella Galanti. Addio alla farmacista insignita delle "Tre Corone d'Oro"

di Matteo Mazzierli

Si è spenta quest'oggi, dopo aver contratto il Coronavirus nei giorni scorsi, una delle cittadine illustri di Rignano. Il comune le aveva conferito nel 2012 l'onorificenza





Rignano accoglie con dispiacere la notizia della morte di una sua illustre cittadina: si tratta di Fiorella Galanti, farmacista che si distinse per il suo operato nel paese e a cui le venne conferita l'onorificenza delle "Tre Corone d'Oro" nel 2012; benemerenza attribuita a tutti i rignanesi che hanno dato lustro al proprio territorio. Nei giorni scorsi aveva contratto il Coronavirus.

Tanti i messaggi di cordoglio sui social, tra questi vi è anche il sindaco Daniele Lorenzini: "Le parole con cui le abbiamo consegnato il premio, oggi risuonano ancora più forti: un riconoscimento importante a una persona dotata di indiscusse virtù umane, con un'eccellente competenza nello svolgimento della sua lunga attività professionale di farmacista che ha sempre mostrato un attento e dedito operato nei confronti dell'intera comunità rignanese portando concreti benefici a tutta la cittadinanza."

"La voglio ricordare con alcune immagini di quella giornata - conclude Lorenzini . per sigillare ancora un lungo rapporto umano e di amicizia che porterò con me per sempre. Fiorella ci mancherai."