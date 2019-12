Rigenerazione urbana, nuovi fondi dalla Regione: oltre 200mila euro per l'ex campo da tennis di Rosano

di Glenda Venturini

Il comune di Rignano rientra fra i 19 comuni della Toscana che hanno beneficiato dei nuovi fondi messi a disposizione dalla Regione. I soldi andranno per un progetto dedicato a Rosano, dal valore complessivo di 270mila euro





Arrivano dalla Regione Toscana 216mila euro per finanziare un progetto, presentato dal comune di Rignano, per l'area degli ex campi da tennis di Rosano. Si tratta di soldi che fanno parte di un nuovo stanziamento nell'ambito del bando sulla rigenerazione urbana, con cui la Regione finanzia altri 22 interventi in 19 Comuni delle aree interne della Toscana, per un investimento totale di 6 milioni e 715mila euro.

Il progetto presentato dal comune di Rignano si inserisce nel contesto di riqualificazione complessiva del centro della frazione di Rosano. Dopo l'intervento che ha visto la realizzazione di nuovi parcheggi nell'area adiacente agli ex campi da tennis, questo nuovo intervento prevede un investimento complessivo di 270mila euro, di cui 216mila finanziati appunto dalla Regione Toscana e il restante invece dal Comune di Rignano.

L'intervento più consistente riguarda la riqualificazione dell'edificio di proprietà comunale adiacente agli ex campi da tennis: quest'ultimo, infatti, potrà essere utilizzato come immobile polifunzionale per le attività di vario genere di cui la frazione necessita. Anche l’area degli ex campi da tennis verrà riqualificata attraverso la realizzazione di un'area a verde e di ulteriori parcheggi a servizio della frazione.