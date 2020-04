Rifiuti ingombranti fuori del centro raccolta di Ponte alle Forche

di Monica Campani

Sono lì da tanto tempo. I cittadini si lamentano





Bidoni, due lavatrici e altro materiale: tutto è stato lasciato davanti al cancello del centro raccolta rifiuti di Ponte alle Forche di San Giovanni. Sono lì da tempo. Il centro, infatti, così come le stazioni ecologiche è chiuso momentaneamente per l'emergenza coronavirus.

La situazione è critica anche per questo. I centri raccolta e le stazioni ecologiche rimarranno chiusi fino alla durata dei provvedimenti per l'emergenza Covid-19. Per i rifiuti ingombranti è sempre comunque possibile contattare il numero 800-127484: forse ci saranno tempi lunghi per la risposta ma almeno così è possibile evitare di lasciare rifiuti in bella mostra.