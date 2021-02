Rifiuti abbandonato in Piazza della Libertà: la Polizia municipale denuncia una persona

di Monica Campani

E’ stata individuata dalla Polizia Municipale di San Giovanni Valdarno la persona che lasciava materiale di un’officina per auto in prossimità dei cassonetti, senza conferirli nella modalità corretta





Abbandonava materiale di un officina per auto vicino ai cassonetti in piazza della Libertà a San Giovanni. La Polizia Municipale dopo la verifica dei rifiuti ha individuato il responsabile e lo ha denunciato alla Procura della Repubblica di Arezzo. Si tratta di un 38enne di Cavriglia titolare di un’attività nel Comune di Terranuova Bracciolini.

È solo l'ultimo tassello di un’intensa attività di contrasto all'abbandono di rifiuti e di tutela del decoro della città che il Comune di San Giovanni ha messo in campo con la Polizia Municipale e l'Ufficio Ambiente.

Nel corso del 2020, sono state 29 le persone che hanno ricevuto una contravvenzione per abbandono o deposito incontrollato di rifiuti ed una è stata denunciata perché la condotta, come in questo caso, figurava all’interno di una attività professionale. Le aziende infatti, in relazione a quello che producono, devono attivarsi attraverso ditte specializzate nello smaltimento di rifiuti speciali. I rifiuti assimilabili a quelli urbani invece, possono essere conferiti negli appositi cassonetti.