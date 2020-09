Riconoscimenti al capitano dei carabinieri Andrea Barbieri e al maresciallo maggiore Erasmo D’Angiò

di Monica Campani

Durante l’ultimo consiglio comunale Il saluto della comunità e l’augurio per i nuovi incarichi





ll consiglio comunale di Terranuova, durante l’ultima seduta, ha consegnato il proprio riconoscimento al capitano dei carabinieri Andrea Barbieri e al maresciallo maggiore Erasmo D’Angiò per gli anni prestati a servizio della comunità di Terranuova e del Valdarno.

“Abbiamo conferito con gratitudine un riconoscimento al maresciallo maggiore Erasmo D’Angiò, per aver servito per oltre 20 anni la comunità di Terranuova- ha commentato il Sindaco Sergio Chienni- e al Capitano Andrea Barbieri, per aver guidato la compagnia dei carabinieri del Valdarno per quattro anni. Un segno di riconoscenza per la serietà e l’impegno messi nel proprio servizio. Da tutti i terranuovesi un in bocca al lupo per i nuovi incarichi che andranno a ricoprire rispettivamente a Castelfranco-Pian di Scò e a Gioia Tauro”.