Riapre al pubblico il Museo del Cassero per la Scultura

di Glenda Venturini

Dal 29 aprile riaprono le porte del Cassero, ogni settimana dal giovedì alla domenica. Venerdì 30 aprile, inoltre, appuntamento con l'inaugurazione della mostra “Sentimenti – FotografArte 10”, evento espositivo organizzato in collaborazione con l’Associazione Fotoamatori F. Mochi





Il Museo del Cassero per la scultura italiana dell’Ottocento, a Montevarchi, riapre le proprie porte al pubblico, nel rispetto della normativa anticovid e del decreto legge del 22 aprile. La riapertura avverrà a partire da giovedì 29 aprile, e sarà aperto ogni settimana, sempre da giovedì a domenica, in orario 10-13 e 16-19.

Alla riapertura della collezione permanente si aggiunge anche la possibilità di visitare la mostra “Sentimenti – FotografArte 10”, evento espositivo organizzato in collaborazione con l’Associazione Fotoamatori F. Mochi. Già dal 2011 il Museo e l’Associazione Fotoamatori Mochi di Montevarchi collaborano nell’ambito del tradizionale corso di fotografia organizzato dall’Associazione. Anche gli allievi dell’edizione 2020, nonostante i problemi sanitari e i lunghi periodi di chiusura al pubblico del Cassero, hanno potuto sperimentare la fotografia in spazi museali. In una speciale serata, le luci e le statue e le visioni del Museo sono state il banco di prova per gli allievi che, per circa un mese, dal 1 maggio al 6 giugno, vedranno i propri scatti esposti nelle splendide sale del Museo.

L'inaugurazione avverrà venerdì 30 aprile alle ore 17.30 con ingressi contingentati.