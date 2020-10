Riapre a doppio senso Ponte a Buriano, in attesa del progetto per la nuova viabilità

di Glenda Venturini

Dopo una terza fase di lavori di consolidamento, da martedì 20 la circolazione sul ponte che collega il Valdarno con Arezzo riprenderà a doppio senso





Da martedì 20 ottobre riaprirà a doppio senso di marcia la circolazione stradale su Ponte Buriano, snodo di collegamento lungo la SP1 fra il Valdarno e Arezzo. È terminato infatti l’intervento della terza parte dei lavori, che ha visto il restauro e consolidamento del ponte romanico: tutti questi ultimi lavori sono stati effettuati a ponte aperto, con senso unico alternato.

Ora dunque la viabilità tornerà a pieno regime, anche se resta in vigore la limitazione della portata nel ponte ai mezzi superiori ai 7,5 t. La fine del cantiere risolve ovviamente anche la congestione del traffico sopratutto in orario di punta.

Intanto si lavora per arrivare a realizzare una alternativa per il traffico: la Presidente della Provincia, Silvia Chiassai Martini, sta seguendo l'iter per il progetto di una nuova viabilità alternativa in modo definitivo e riportare lo storico ponte Buriano ad una dimensione prettamente artistica.