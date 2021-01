Riaperte le scuole: allestita la postazione per i tamponi rapidi

di Glenda Venturini

Come preannunciato durante le festività dal sindaco Lorenzini, da questa mattina la postazione per i test rapidi per gli studenti, in caso di sintomi sospetti, è in funzione in alcuni locali della piscina comunale





È entrata in funzione da questa mattina, con la riapertura delle scuole comunali, la postazione per lo svolgimento di test rapidi gratuiti agli studenti che dovessero manifestare sintomi riconducibili al Covid-19, e comunque sempre su base volontaria. La postazione è stata installata in alcuni locali all'interno della piscina comunale.

"Come comunicato - scrive su facebook il gruppo di maggioranza Insieme per Rignano - iniziano oggi i test rapidi per i ragazzi di tutte le nostre scuole che presentano sintomatologia da Covid-19".