Riaperta la sala studio della biblioteca comunale su prenotazione

di Glenda Venturini

I posti disponibili sono 6, e l'apertura è ogni giovedì per gli iscritti alla Biblioteca e solo su prenotazione





È riaperta la sala studio della Biblioteca comunale di Reggello. I posti disponibili sono sei, distanziati nel rispetto delle norme anticovid; l'apertura al pubblico è stata dispostatutti i giovedì, dalle ore 9:00 alle 17,30. Nello stesso giorno e orario è inoltre possibile per un utente accedere alla postazione PC.

Gli utenti, obbligatoriamente iscritti alla biblioteca, potranno usufruire del servizio solo previa prenotazione e verifica della disponibilità, per telefono 055-8665013 o via email biblioteca@comune.reggello.fi.it. All’atto della prenotazione dovrà essere indicato il periodo di permanenza (solo mattina, solo pomeriggio o intera giornata per limitare un’eccessiva alternanza di persone). Saranno attivate modalità di turnazione per garantire a tutti gli utenti l’utilizzo del servizio, secondo il numero delle richieste.

Gli utenti saranno tenuti a rispettare tutte le norme anticovid: misurazione della temperatura, mascherina indossata per tutto il periodo di permanenza, frequente igienizzazione delle mani, mantenimento della distanza e dei posti assegnati. L’accesso all’area ristoro e distributore caffè sarà consentito ad un utente per volta in modo da evitare assembramenti.