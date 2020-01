"Replay" il nuovo singolo di Debora Bigiavi che parla di ansia e del suo impatto sulla realtà

di Matteo Mazzierli

Si tratta del secondo singolo della cantautrice valdarnese che prosegue il suo percorso nell'introspezione umana e nella ricercatezza dei testi





Si svolge in uno scenario onirico e surreale il nuovo singolo "Replay" della cantante rock valdarnese Debora Bigiavi: da poco uscito su YouTube si tratta della sua seconda canzone: anch'essa, come la precedente, affronta tematiche importanti quali l'ansia e la difficoltà nel contrastarla.

"Il titolo del mio nuovo singolo è molto significativo - spiega Bigiavi - 'Replay' proprio perché quando vivi i momenti di ansia la sola cosa che vuoi non è premere il tasto pausa, ma replay, per rivivere tutti i momenti in cui tu sei stata bene, in cui l'ansia non c'era. Replay per tornare a stare bene davvero."

"Parlare di ansia è difficile perché ognuno di noi la vive e la gestisce in modo completamente diverso - prosegue Bigiavi - e anche se se ne parla poco, è molto più diffusa di quel che si pensi. È silenziosa, è peggio di una malattia perché ti divora, e tu devi essere pronta per combatterla a duello aperto."