Regionali, Tartaro (PD) al sindaco Chiassai Martini: "Serve rispetto delle Istituzioni"

Comunicato stampa

Il candidato al consiglio regionale della Toscana per il Partito Democratico, Simone Tartaro, si rivolge al sindaco di Montevarchi. "Il rispetto delle Istituzioni e dei ruoli istituzionali è uno dei fondamenti della politica, altrimenti non ci sarà più rispetto per nessuno"





Lettera-appello del candidato consigliere regionale Simone Tartaro (PD) al sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini.

"Quando Silvia Chiassai, il Sindaco della mia città, scrive in un proprio comunicato, riferendosi al ruolo del Consigliere regionale, un "posto sicuro e ben retribuito, senza responsabilità e pensieri in regione" dice non solo una evidente falsità, ma offende ogni Consigliere regionale d'Italia, a qualunque partito appartenga, ma anche ogni Parlamentare d'Italia, a qualunque partito appartenga".

"Invito pertanto il Sindaco Chiassai, che io rispetto, a chiedere scusa ai Consiglieri regionali e ai Parlamentari d'Italia ed anche e soprattutto a leggersi bene le leggi che ci sono e prevedono espresse responsabilità per i Consiglieri regionali e per i Parlamentari, non fosse altro per l'ipotesi pesantissima di danno erariale. Altrimenti Silvia quando e se sarai eletta a Consigliere regionale o a Parlamentare (a Montevarchi ci siamo sempre dati del tu) sarò il primo a ricordarti quanto hai scritto. Il rispetto delle Istituzioni e dei ruoli istituzionali è uno dei fondamenti della politica, altrimenti non ci sarà più rispetto per nessuno".