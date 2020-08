Regionali: Susanna Ceccardi e Matteo Salvini a Montevarchi per la campagna elettorale

di Glenda Venturini

Il comizio elettorale annunciato per venerdì pomeriggio in piazza Varchi





Farà tappa anche in Valdarno, a Montevarchi, la campagna elettorale di Susanna Ceccardi, che per l'occasione sarà insieme al leader della Lega Matteo Salvini. Ceccardi, legista candidata del centrodestra alla presidenza della Regione, è impegnata in queste settimane nel tour della Toscana.

A Montevarchi con lei sul palco in piazza Varchi ci sarà anche Matteo Salvini, è l'annuncio di oggi. L'appuntamento è per venerdì 28 agosto dalle ore 15.