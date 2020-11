“Reggello non si rassegna”: la tradizionale festa dedicata all’olio diventa virtuale

di Glenda Venturini

Una versione online della tradizionale Rassegna, da navigare per conoscere il territorio ed i produttori, ma anche per acquistare l'olio nuovo attraverso i negozi virtuali





Non arrendersi alla pandemia e continuare a far conoscere un territorio meraviglioso ed il suo prodotto più importante: l’olio extravergine d’oliva. Per questi motivi nasce “Reggello non si rassegna” l’iniziativa esclusivamente online, che si svolgerà nei mesi di novembre e dicembre, organizzata a seguito dell’annullamento della XLVII Rassegna dell’olio extravergine di Reggello.

Basterà andare sulle pagine dedicate del sito del comune di Reggello e ci si troverà fronte ad una rassegna interamente digitale con aree tematiche dedicate ai produttori del territorio. Ognuno di loro avrà un proprio spazio con collegamenti diretti e un link allo shop online. Da non perdere anche le iniziative rivolte alle famiglie: i bambini potranno, in particolare, fotografare o realizzare video con i piatti che hanno creato, all’interno dell’iniziativa “Ricette in famiglia- Cooking Home Made Show”. Video e foto potranno poi essere riviste sui social istituzionali del comune. Sempre per le famiglie da non perdere i “Quiz sull’olio” che si svolgeranno negli account istagram del comune sia a novembre che a dicembre

Spazio anche a negozianti con il concorso Vetrina d’Olio 2020 e ristoratori che presenteranno i piatti realizzato con l’olio extravergine del territorio, sempre e rigorosamente in rete. Ci saranno infine tre appuntamenti realizzati con Gola Gioconda: due webinar sull'olio, la sua particolarità e i suoi benefici. Grazie a questi si potrà capire come riconoscere l'olio buono. L’iniziativa finale sarà un cooking show realizzato da uno chef a sorpresa.