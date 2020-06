Recupero api, scatta l'operazione salvataggio del favo e della regina

di Matteo Mazzierli

L'alveare, purtroppo, è posto sul tronco di un tiglio morente che presto sarà abbattuta. Ad intervenire per salvare lo sciame sarà un apicoltore professionista





Divieto di sosta e area chiusa a Laterina, in zona del forno, dalle 7 di questa mattina per recupero api: l'operazione sarà svolta da un apicoltore professionista per salvare l'alveare prima dell'abbattimento della pianta, ormai morente.

A rendere noto l'intervento di salvataggio dello sciame è stato il sindaco Simona Neri: "A tutti i cittadini di Laterina, prestate attenzione alla segnalazione affissa presso la zona del forno: da giorni sono presenti delle api che hanno preso dimora all'interno del tronco dell'ultimo tiglio, che risulta ormai completamente vuoto. La pianta sta morendo, a breve risulterà pericolosa per possibile ribaltamento ed andrà abbattuta/sostituita. Sono già state ordinate la nuova palizzata in legno e la panchina per sostituire pure quelle e riqualificare quel piccolo triangolo verde.

"Nel frattempo occorre prestare attenzione - conclude Neri - domani, sabato 20 Giugno, rispettare il divieto di sosta nell'area, un apicoltore professionista verrà a recuperare con un'arnia l'ape regina e quindi tutto lo sciame. Questi animali sono preziosi e presentano un'organizzazione societaria che è davvero stupefacente. L'ho imparato dalle sue parole e ne sono rimasta colpita."