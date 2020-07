Recuperato a ottobre il torneo di Pasquetta

di Michele Bossini

Otto le squadre che prenderanno parte alla kermesse





Individuata in domenica 4 ottobre la nuova data per l’inizio del torneo che doveva essere giocato a Faella per Pasquetta e riservato ai giovani calciatori classe 2011. Al torneo parteciperanno otto compagini, sei maschili (Montevarchi, Valdarno Football Club, Orange Don Bosco, Levane e Città di Castello oltre ai padroni di casa della Faellese) e due femminili (Arezzo e Aquila Montevarchi Women).