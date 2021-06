"La nostra memoria inquieta": rassegna di film in pellicola dedicata a Stanley Kubrick

di Martina Giardi

Avrà inizio lunedì 5 luglio "La nostra memoria inquieta" la rassegna cinematografica di San Giovanni Valdarno che in questa edizione omaggia Stanley Kubrick.





In occasione della rassegna “La Nostra Memoria Inquieta”, San Giovanni Valdarno omaggia il regista Stanley Kubrick, tra musica e cinema. In piazza Cesare Battisti in programma un concerto con le musiche più famose dei film e poi sei proiezioni gratuite dei capolavori del grande genio del cinema. Tutta la sua opera può essere letta come una riflessione storico culturale sul mondo occidentale e sulle contraddizioni dell’uomo contemporaneo.

Il Comune di San Giovanni e il festival Orientoccidente hanno deciso di dedicare a Stanley Kubrick i sei appuntamenti della ormai consueta rassegna estiva di film in pellicola “La Nostra Memoria Inquieta”, che vuole ripercorrere le tappe e gli autori fondamentali della storia del cinema recente, realizzata grazie alla collaborazione con la Pro Loco di San Giovanni Valdarno, il Cineclub Fedic Sangiovannese e ValdarnoCinema Film Festival, e che giunge quest’anno alla settima edizione. La rassegna cinematografica, che prevede la proiezione di pellicole in Super 8, 16 e 35 mm, è a cura di Alberto Vangelisti, in collaborazione con Alessandro Elmetti, Anna Maria Vangelisti, Alessio Solina, Guido Melis, Massimiliano Rossi, Andrew Arrigo, Marco Emiliani, Svein Sveinsson, Liam Saint-Pierre.

I primi tre lunedì di luglio e i primi tre mercoledì di agosto, con inizio alle ore 21.15, in piazza Cesare Battisti, le antiche mura di San Giovanni si trasformeranno ancora una volta in una popolare sala cinematografica d’altri tempi, per consentirci di vedere o rivedere i capolavori di un genio assoluto del cinema. Un omaggio a Kubrick tuttavia non può limitarsi solo alle proiezioni cinematografiche; alla rassegna cinematografica, si affianca un concerto: l’omaggio a Kubrick si aprirà giovedì 1° luglio con il concerto dell’Arretium Ensemble, a cura dell’Accademia Musicale Valdarnese, dedicato alle musiche più note e celebrate dei film del regista.

Arretium Ensemble, un quintetto di recente costituzione, è composto da apprezzati musicisti aretini diplomati presso i Conservatori di Musica di Firenze e Perugia, provenienti da attività ed esperienze diverse."L’ Accademia Musicale Valdarnese ha accolto con entusiasmo l’invito dell’assessore Fabio Franchi ad organizzare un concerto con le colonne sonore dei film di Stanley Kubrick – ha commentato il Presidente dell’Accademia Musicale Valdarnese Andrea Turini - ed è onorata di inaugurare la rassegna cinematografica estiva realizzando così una bella sinergia fra le arti.

“La vocazione di San Giovanni per il cinema è nota e ampiamente consolidata, e l’estate 2021 non verrà meno a questa tradizione”, ha dichiarato Fabio Franchi, assessore alla cultura di San Giovanni Valdarno. “Oltre alla rassegna Esterno Notte del Cinema Masaccio, , molte saranno infatti le iniziative legate al cinema che ci accompagneranno nei mesi più caldi dell’estate, organizzate nei vari quartieri e da varie associazioni. " Alessandro Elmetti, curatore della rassegna “La Nostra Memoria Inquieta” ha commentato “È tanta la voglia di Cinema. Nella nostra città supereremo sicuramente la crisi del settimo anno. Visto che siamo alla settima edizione”.

Le proiezioni saranno in pellicola, per riprodurre e omaggiare l’atmosfera dei vecchi cine-club. Tutti gli appuntamenti si terranno in Piazza Cesare Battisti, con inizio alle ore 21.15. In considerazione della normativa di sicurezza e dei protocolli anti Covid, il numero dei posti è limitato e pertanto è fortemente raccomandata la prenotazione , che può essere effettuata presso la Pro Loco di San Giovanni (tel. 055.9126268 – email info@ prolocosangiovannivaldarno.it) .

