Raid in un annesso agricolo, danni alla struttura e furto di una motozzappa

di Michele Bossini

Il fatto è avvenuta nella notte fra venerdi e sabato in località San Mariano





Raid notturno in un annesso agricolo di proprietà di un pensionato del posto e furto di una motozappa da parte di alcuni balordi. Il fatto in località San Mariano, zona alla periferia di San Giovanni al confine con Terranuova e sita lungo il tracciato della nuova regionale 69, in riva destra dell'Arno.

Nella notte fra venerdi e sabato ignoti, almeno un paio, hanno tagliato i tiranti del cancello per entrare all'interno dell'appezzamento agricolo, hanno poi spaccato il lucchetto e forzato, non senza qualche difficoltà e non senza arrecare danni, la porta dell'annesso agricolo, quindi una volta dentro hanno rovistato dappertutto e in un angolo hanno trovato una motozappa dal valore di oltre mille euro e se ne sono impadroniti.

Non contenti e andando probabilmente alla ricerca di altre attrezzature agricole da rubare, si sono diretti verso una costruzione distante pochi metri utilizzata come pollaio e magazzino per sementi, dove con un martello da carpentiere ritrovato rotto sul posto e una sbarra di ferro hanno cercato di forzare la serratura, senza riuscire a farla saltare e a quel punto i ladri hanno desistito e deciso di andare via.