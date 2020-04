#raccontaunastoria: Alessio, valdarnese in isolamento a Londra, intrattiene i bambini

di Monica Campani

L’iniziativa è stata lanciata dalla Compagnia del Mantello con l’ashtag #raccontaunastoria. "L’obiettivo è quello di raccogliere storie destinate ad intrattenere i bambini confinati nelle loro mura domestiche, oltre che a portare un sorriso a tutti i bambini attualmente ospedalizzati. Alessio ha scelto di raccontare il libro ‘The Boy, The Mole, The Fox and The Horse’ di Charlie Mackesy



L'isolamento per il Covid-19 può diventare un'occasione per aiutare gli altri, in questo caso i bambini. L'esperienza di un valdarnese in Inghilterra. La Compagnia del Mantello, un'organizzazione no profit di volontariato con sede a Roma, impegnata nel dedicare il proprio tempo libero ai bambini malati e alle persone più fragili, ha lanciato l'iniziativa #regalaunastoria. Lo scopo è quello di intrattenere con il racconto di un libro i ragazzi chiusi in casa per l'isolamento dovuto all'emergenza sanitaria per il coromavirus e quelli che invece si trovano in ospedale. Alessio Bagiardi, valdarnese, che dal 2018 si trova a Londra ha deciso di partecipare. Il testo che ha scelto è ‘The Boy, The Mole, The Fox and The Horse’ di Charlie Mackesy (Il ragazzo, la talpa, la volpe e il cavallo).

Laureato in biotecnologie mediche Alessio, appassionato di recitazione e di teatro, ha conseguito il diploma alla Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe di Udine. Nel 2018 ha lasciato il Valdarno e si è trasfertito a Londra con l'obiettivo di frequentare un Master in musical alla Royal Central School of Speech and Drama. Il percorso di studio è però molto costoso e Alessio per raggiungere il proprio sogno ha fatto vari lavori: lavapiatti, gelataio, cameriere, maschera in un teatro. Poi sono arrivate le audizioni e finalmente l'ingresso alla scuola. Fino a poco tempo fa trascorreva, dunque, le giornate tra studio e lavoro adesso, invece, è in isolamento per il Covid.-19.

"Adesso, come accaduto alle scuole di gran parte del mondo, il nostro corso è stato interrotto per l’emergenza Coronavirus e non sappiamo se e quando saremo in grado di riprendere. Essendo un corso prettamente pratico, dove l’esperienza è fondamentale all’apprendimento, ma soprattutto dove è necessario il contatto fisico con i colleghi e la presenza di un pubblico non virtuale, la proposta di spostare l’insegnamento online non ci sembra dare il giusto riconoscimento né alla nostra professione né alla volontà con cui abbiamo scelto di intraprendere questo percorso".

Dalla sua abitazione Alessio ha, quindi, deciso di partecipare all'iniziativa della Compagnia del Mantello con il libro ‘The Boy, The Mole, The Fox and The Horse’ di Charlie Mackesy. Una maniera per impegnare il proprio tempo in favore degli altri.

"Ho scelto questa storia perché parla a tutti, grandi e bambini. Con disarmante semplicità ci regala alcune lezioni sulla vita che tutti speriamo e possiamo apprendere nel corso del nostro personale viaggio, purché in compagnia di veri compagni quali sono la Talpa, la Volpe e il Cavallo. Avendo passato negli ultimi anni brutti momenti a causa della depressione - condizione che è considerata ancora uno stigma in Italia ma di cui nel regno unito si parla molto apertamente- ho trovato che la storia di Mackesy portasse in sé un bellissimo messaggio, particolarmente adatto al periodo che stiamo vivendo: è perfettamente normale trovarsi ad affrontare periodi bui nella propria vita; l’importante è non isolarsi ma cercare aiuto nelle persone che ti fanno sentire amato e che ti sono vicino. E per questo mi sento di dover ringraziare la famiglia e gli amici per il loro importantissimo sostegno.