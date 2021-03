Raccolta differenziata in crescita del 21% dopo l'introduzione del porta a porta

di Glenda Venturini

Balzo in avanti nei mesi di novembre e dicembre 2020, quando era già entrato a regime il nuovo sistema porta a porta: il risultato della differenziata è arrivato a toccare quota 83% nell'ultimo mese dello scorso anno





Netto incremento dei risultati della raccolta differenziata dei rifiuti, a Rignano, dopo l'introduzione del sistema porta a porta sul territorio comunale: nell’ultimo trimestre 2020, con l'entrata a regime del nuovo servizio, si è registrato un considerevole aumento della raccolta differenziata. La percentuale di raccolta differenziata annua, che nel 2019 era arrivata al 62%, ha fatto registrare già nel primo mese completo di servizio (e cioè ottobre 2020) un +9,4% rispetto ai dati dell’anno precedente.

Ma il vero balzo in avanti è nei dati di novembre e dicembre 2020, che indicano una percentuale in costante rialzo, fino a raggiungere un aumento superiore al 20% a dicembre, raggiungendo rispettivamente l’81,6% di differenziata a novembre e l’83,3% nell’ultimo mese dell’anno.



"I primi dati dell’inizio del nuovo sistema di raccolta porta a porta - dichiara l’Assessore Dominga Guerri - confermano la bontà del passaggio al nuovo sistema permettendoci, allo stesso tempo, di trasformare i rifiuti in risorse, dando una nuova vita ai tanti materiali riciclabili. Un grande plauso va ai cittadini rignanesi che hanno accolto questo cambiamento delle abitudini quotidiane con grande disponibilità e impegno. L’economia circolare, di cui tanto si parla, per funzionare al meglio deve partire dalle nostre buone pratiche quotidiane che abbiamo il compito e il dovere di promuovere”.