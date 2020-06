Quattro conferme e un arrivo per la RR Retal Galli

di Michele Bossini

La società sangiovannese al lavoro in vista del prossimo campionato di serie A2



Foto dalla pagina facebook della polisportiva "Galli"

In vista del prossimo campionato di serie A2, la dirigenza della RR Retail Galli è già al lavoro per allestire una squadra con le carte in regola per disputare una buona stagione e le prime mosse sono state quattro conferme e un nuovo innesto.

Vestiranno ancora la casacca della squadra sangiovannese l'ala dal canestro facile Serena Bona, le guardia Ada De Pasquale e Luca Missanelli e la play Giulia Cecili. Sarà invece la prima stagione in Valdarno per la play classe 2002 Silvia Nativi, giocatrice in arrivo da Vigarano e della quale si dice un gran bene.