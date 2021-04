Quattro campionati regionali cancellati causa pandemia

di Michele Bossini

Niente palla a due in serie C femminile, Promozione maschile, femminile e Prima Divisione





Il comitato regionale della Fip ha deciso che, vista la situazione pandemica ancora in atto, i campionati di serie C femminile, Promozione maschile e femminile e Prima Divisione quest'anno non si disputeranno.