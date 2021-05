Quarta distribuzione dei buoni spesa: voucher destinati ai cittadini in difficoltà

di Redazione

A disposizione pacchi alimentari e tagliandi spesa da utilizzare in tutti gli esercizi convenzionati di Cavriglia: aperto il nuovo bando per la richiesta fino al 29 maggio





Nuova disponibilità di buoni spesa per le famiglie cavrigliesi in difficoltà. Dopo le distribuzioni avvenute a dicembre 2020, lo scorso gennaio ed a marzo è stato indetto un ulteriore bando aperto fino al 29 maggio prossimo. Il Decreto “Ristori Ter” del 23 novembre ha emesso disposizioni per l’arrivo in tutti i comuni di risorse economiche straordinarie per far fronte alla crisi. I buoni sono finalizzati al soddisfacimento delle necessità più urgenti ed essenziali: sono vincolati dall’obbligo di acquisto di soli generi alimentari e prodotti di prima necessità in tutti gli esercizi convenzionati all’interno del territorio comunale.

Hanno diritto ai buoni le persone residenti o temporaneamente domiciliate a Cavriglia che non riescono ad acquistare beni di prima necessità. L’Amministrazione individuerà chi è in stato di bisogno e i nuclei familiari più esposti agli effetti economici della pandemia, con priorità per chi non è già assegnatario di sostegno pubblico.

Per ottenere i buoni è necessario presentare una domanda contenente un’autocertificazione da richiedere all’assistente sociale dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 14.00 contattando i numeri 055 9669734 e 0559669737.

Il modulo è scaricabile sul sito dell’Amministrazione Comunale al link https://dgegovpa.it/Cavriglia/albo/dati/20210196_02AL.PDF

Una volta compilato, al telefono con l’assistente sociale oppure in autonomia, il documento deve essere spedito via mail all’ indirizzo assistente.sociale@comune.cavriglia.ar.it entro il 29 maggio, data inderogabile per la partecipazione al bando.

Coloro che sono impossibilitati ad uscire di casa, saranno aiutati nell’acquisto dei beni e nella consegna della spesa dalla Misericordia di Cavriglia, che già adesso è operativa con il servizio a domicilio in tutto il Comune.