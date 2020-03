Quanta coda c'è fuori dal supermercato? Il comune 'accende' le telecamere di videosorveglianza

di Redazione

Dal sito del comune di Rignano è possibile accedere alle immagini in diretta in piazza dei Martiri, per verificare in tempo reale a che punto è la coda in quell'esatto momento, ed evitare lunghe attese





Sapere in anticipo quanto è lunga la coda fuori dal supermercato, in modo da decidere se uscire per fare la spesa o aspettare un momento migliore: a Rignano ora è possibile, grazie ad un servizio messo (in via temporanea) a disposizione dallo stesso comune.

L'amministrazione ha infatti deciso di pubblicare online le immagini riprese in diretta dalle due telecamere di videosorveglianza situate in piazza dei Martiri, dove si trova il supermercato più grande di Rignano. In questo modo, accedendo semplicemente al link sulla pagina del comune, si può controllare lo stato della coda, e decidere quando uscire per la spesa.

Per garantire la privacy di tutti, la qualità delle immagini è stata ridotta e degradata per impedire il riconoscimento di persone o veicoli. Il servizio sarà attivo fino al 3 aprile o comunque fino alla durata delle disposizioni per il contrasto alla diffusione del Coronavirus.