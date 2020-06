Punto da un insetto alla Trappola, interviene il Pegaso

di Matteo Mazzierli

L'uomo di 35 anni è stato portato a Ponte a Niccheri in codice giallo





È stato punto da un insetto, un uomo in escursione sopra la Trappola insieme ad altri amici, Comune di Loro Ciuffenna. Ad intervenire sono stati l'ambulanza della Misericordia di Montevarchi e l'automedica della Gruccia per poi essere trasportato dal Pegaso, in codice giallo all'ospedale di Ponte a Niccheri. Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, il soccorso alpino e l'elicottero dei Vigili del Fuoco di Bologna.

L'uomo di 35 anni e residente a San Giovanni Valdarno avrebbe avuto un malore verso le 17, dopo la puntura di un insetto mentre stava compiendo un'escursione sul sentiero 22 del Cai "Ghiaccio alle vacche", il sentiero che parte dalla Trappola verso la panoramica.