Pubblicata la circolare che disciplina i rinvii delle gare dei campionati nazionali

di Michele Bossini

Partite rinviate con quattro giocatori positivi ai test eseguiti entro le 72/48 ore precedenti la gara



Foto dalla pagina facebook dell'Aquila Montevarchi

Il Dipartimento interregionale ha pubblicato la circolare che disciplina i rinvii delle gare, a partire dal 13 dicembre, a causa dell’emergenza Covid-19. L'emanazione di una circolare era una cosa imprescindibile dopo che era stato aggiornato il protocollo sanitario per i campionati nazionali.

Nell’eventualità in cui uno o più calciatori risultino positivi al virus a seguito dei test eseguiti entro le 72/48 ore precedenti la gara, la società ha l’obbligo di porre in quarantena il soggetto o i soggetti, che non potranno essere schierati in campo. Le gare saranno regolarmente disputate con tutti i calciatori risultati negativi ai test effettuati, salvo che il numero di quelli risultati positivi al test sia superiore a tre. Nell’ipotesi in cui, invece, su tre calciatori risultati positivi ci siano più di un portiere o siano tutti e tre giovani in quota, la società dovrà comunicare entro le 24 ore precedenti la gara tale circostanza al Dipartimento, che provvederà al rinvio.

Qualora a seguito del ripetersi di positività, dopo due sessioni di test consecutive e il relativo periodo di quarantena previsto per i calciatori interessati, siano più di cinque i giocatori nell’elenco, la società potrà procedere alla richiesta di rinvio della gara immediatamente successiva.