Protezione civile e antincendio nei comuni di Rignano, Figline e Incisa, Bagno a Ripoli: approvato il bilancio

di Glenda Venturini

Il servizio è in gestione associata fra i tre comuni con una convenzione che sarà in vigore fino alla fine del 2020





È stato approvato poco prima delle festività natalizie, il bilancio di previsione 2020 della gestione associata di Protezione civile e antincendio boschivo che lega i Comuni di Bagno a Ripoli, di Figline e Incisa e di Rignano sull'Arno. Il via libera è arrivato dai rappresentanti delle tre Amministrazioni comunali, nella sede municipale di Bagno a Ripoli.

Lo svolgimento in forma associata dei servizi in materia di Protezione civile e antincendi boschivi consente ai tre comuni di mettere in atto una gestione sinergica delle risorse umane, strumentali e finanziarie presenti in ciascun Ente, in modo da razionalizzare l’azione ed estendere i servizi offerti. La convenzione tra i tre Comuni sarà in vigore fino alla fine del 2020.

Le tre Amministrazioni comunali hanno fissato anche gli obiettivo dell'attività prevista per il prossimo anno: pianificazione e aggiornamento del Piano di Protezione Civile Intercomunale approvato nel 2019; attività didattica ed informativa presso le scuole; campagne informative su eventi idraulici e per neve o ghiaccio nel periodo autunno-invernale e con app scaricabili su smartphone e tablet per essere sempre informati sulle condizioni meteo, sugli stati di allerta e le loro evoluzioni nel tempo; formazione specifica del Volontariato di Protezione Civile. A queste attività si sommano quelle operative in ordinario, in emergenza e post emergenza; prevista anche una esercitazione annuale di Protezione Civile; infine, l'aggiornamento del sito Internet con sezioni specifiche per il territorio della gestione associata.