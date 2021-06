Proteste del Comitato Pendolari Valdarno, il consigliere regionale Casucci interpella l'assessore Baccelli

di Glenda Venturini

Il consigliere regionale della Lega raccoglie le critiche manifestate dal Comitato dei Pendolari del Valdarno e spiega: "I pendolari si sono detti delusi dall’atteggiamento dell’Assessore Baccelli. Presenteremo un atto che servirà a fare chiarezza sulle problematiche in essere"





Le questioni sollevate dal Comitato Pendolari del Valdarno saranno al centro di un atto che il Consigliere regionale della Lega, Marco Casucci, presenterà proprio all'indirizzo dell'assessore ai trasporti Baccelli. "Condividendo anche le richieste tuttora inevase del comitato pendolari Valdarno - afferma Casucci - abbiamo deciso di produrre uno specifico atto da indirizzare all’Assessore ai trasporti, Stefano Baccelli".

"Nel corso della recente riunione della Commissione consiliare - prosegue il Consigliere - lo stesso esponente della Giunta non ha, infatti, dato alcuna informazione riguardo a problematiche che, da tempo, vengono esposte da chi utilizza i treni in Valdarno. Le criticità non mancano, ed è quindi doveroso dare risposte certe agli utenti. Si tratta di questioni molto pratiche, come informazioni su investimenti inerenti nuovi mezzi o l’adozione di abbonamenti o biglietti in linea con le esigenze dello smart-working, fino ai cosiddetti treni “speciali” che potrebbero essere utilizzati sulla Direttissima".

"Insomma - conclude Marco Casucci - ci auguriamo che con la nostra iniziativa, simile ad altre messe in atto sul tema negli anni, si possano, pertanto, dissipare i tanti dubbi tuttora in essere, come denunciato dal Comitato".