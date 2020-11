Pronta la postazione per i tamponi rapidi drive through, prenotazioni online

di Glenda Venturini

Si tratta dei tamponi acquistati con la somma raccolta dalle donazioni durante la prima ondata. Saranno a disposizione gratuita dei cittadini, dedicati in particolare ad alcune categorie





Tre giorni di tamponi rapidi e gratuiti per i cittadini di Montevarchi, in particolare per alcune categorie: da giovedì 12 novembre e fino a sabato 14 novembre, infatti, sarà in funzione la postazione drive through nel resede della piscina comunale per eseguire i test antigenici rapidi completamente gratuiti.

La conferma arriva dal sindaco Silvia Chiassai Martini, che nei giorni scorsi aveva già preannunciato l'arrivo dei test rapidi, che saranno eseguiti grazie ai medici e alle infermiere volontarie del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana che hanno montato più postazioni nel resede della piscina comunale per effettuare un servizio in piena sicurezza.

Nello specifico, il servizio è rivolto ai resdienti nel comune di Montevarchi, e in particolare ai ragazzi delle scuole in quarantena che al decimo giorno possono sottoporsi a test tramite drive through per capire se è possibile rientrare a scuola; ai loro familiari, che durante la quarantena del figlio possono continuare ad uscire senza sapere se sono o no positivi, quindi questo permetterà di avere la consapevolezza sul proprio stato di salute; agli anziani con sintomi; e infine alle categorie fragili.

La prenotazione obbligatoria si effettua soltanto online attraverso il portale https://comunemontevarchi-tamponirapidi.deskpa.it. La postazione sarà operativa nei giorni 12-13-14 novembre, dalle ore 9 alle13.15; e dalle 14 alle 16.15. L'iniziativa è resa possibile tramite il Fondo Emergenza Coronavirus voluto dalla Curva Sud, Associazione Memorie Rossoblu, Aquila Calcio, Avis Montevarchi e Amministrazione comunale di Montevarchi.