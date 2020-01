Promozione amara, sconfitte sia la Castelnuovese che la Bucinese

di Michele Bossini

Turno di campionato negativo per le due rappresentanti del Valdarno in questo campionato





Frenata in casa della Castelnuovese, sconfitta 0-1 da una Castiglionese che ha segnato in pratica subito con Ballone riuscendo poi a difendere il vantaggio fino al termine, per tre punti preziosi che hanno permessodi agguantare in solitaria la quinta posizione scavalcando sia gli amaranto (colpevoli di non essere riusciti a concretizzare nessuna delle tante palle-gol create) che l’Audax Rufina.

Battuta anche la Bucinese, che a Lucignano si è dovuta arrendere per 2-1. A passare in vantaggio erano stati gli aranciverdi al primo minuto del secondo tempo con Falcone, una doppietta di Zurli (al 29' e al 37') ha sancito la sconfitta.