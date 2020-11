Programmata nel fine settimana la consegna delle mascherine della Regione

di Glenda Venturini

Sette punti di distribuzione, tutti all'aperto, saranno attivi sabato e domenica grazie alla sinergia tra Amministrazione comunale di Rignano e associazioni





Si svolgerà nel fine settimana, a Rignano, la consegna delle mascherine distribuite ai comuni della Regione Toscana per i cittadini. ll Comune, grazie all'impegno delle Associazioni e dei numerosi volontari, ha organizzato la consegna per sabato 14 e domenica 15 novembre in sette sedi individuate sul territorio.

Per la consegna i cittadini, al massimo uno per nucleo familiare, si dovranno recare presso la sede più vicina alla propria residenza presentando la tessera sanitaria e/o un documento con codice fiscale per ogni componente della famiglia. In attesa del proprio turno, dovranno essere rispettate tutte le disposizioni di sicurezza, distanziamento e mascherina in particolare.

Le sedi individuate, tutte negli spazi esterni, sono:

1. Rignano

Galleria di Piazza XXV Aprile

2. Troghi

Piazza della Resistenza Antifascista

3. San Donato in Collina

SMS San Donato

4. Cellai

Piazza G. Ghiandelli

5. Bombone

Piazzetta Ardengo Soffici

6. Torri

Piazza A. De Gasperi

7. Rosano

Circolo di Rosano.

L'orario di consegna previsto è su due fasce per entrambi i giorni: 9:30-12:30 e 14-17.