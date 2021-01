Progetto da 400mila euro per l'abbattimento dell'inquinamento: piante e ciclabile contro lo smog

di Glenda Venturini

Nell'elenco triennale dei lavori pubblici di Montevarchi è stato inserito il maxi-progetto per l'abbattimento delle emissioni climalteranti, con cui l'Amministrazione ha partecipato al bando regionale che concede finanziamenti fino al 90%





Ha un valore di circa 400mila euro il progetto di interventi integrati per l'abbattimento delle emissioni climalteranti presentato dal comune di Montevarchi all'apposito bando regionale. Un progetto che comprende due diverse tipologie di intervento con l'obiettivo di abbattere i livelli di inquinamento nell'aria e smog: da una parte il potenziamento delle ciclabili, dall'altra la messa a dimora di piante.

Per quanto riguarda le ciclabili, sono previsti interventi di completamento della pista nella zona di Montevarchi Nord; ma la fetta maggiore del progetto riguarda proprio la piantumazione di specie ed essenze specifiche per migliorare la qualità dell'aria. Cinque le aree che saranno coinvolte: Montevarchi Nord, i giardini Kitzingen, l'area Uno Maglia, via Mercurio e la scuola di Levane.

Il progetto è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici approvato nell'ultima seduta dal Consiglio comunale. Se sarà finanziato dalla Regione Toscana, il comune di Montevarchi dovrà coprire circa il 10% del costo, tutto il resto sarà coperto dai finanziamenti regionali.