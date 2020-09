Primo giorno di scuola, visita del sindaco nelle classi: "Presente per i bambini, le famiglie e il personale scolastico"

di Glenda Venturini

I saluti del sindaco Silvia Chiassai Martini con l'assessore Stefano Tassi. Consegnate anche le mascherine come dono dell’Amministrazione comunale a tutti i ragazzi delle Primarie





Tradizionale giro di saluti del sindaco nelle classi di Montevarchi, in occasione di un primo giorno di scuola che è invece del tutto inusuale. Nel rispetto di norme anticovid e distanziamento, Silvia Chiassai Martini e l’Assessore alla Scuola Stefano Tassi hanno fatto visita ai piccoli alunni per portare il tradizionale augurio di un buon anno scolastico, in stretta osservanza delle norme anticovid. Il giro ha riguardato le prime classi degli Istituti comprensivi, dalla scuola di Levanella, presso lo stabilimento Prada, Don Milani, Leonardo da Vinci, Isidoro del Lungo, fino al Pestello. Domani mattina sarà la volta di Levane e Mercatale.

Consegnate nell'occasione le mascherine in puro cotone, prodotte da un’azienda di Levane, e donate a tutti i ragazzi delle scuole Primarie sall'Amministrazione comunale. “Un dono per sottolineare l’importanza di un’educazione al rispetto delle regole - ha spiegato il Sindaco - fondamentale per proteggersi dal virus, ma sentendosi anche più comunità”.

“Come ogni anno - ha poi commentato Chiassai - ho voluto essere presente nelle nostre scuole per testimoniare la vicinanza dell’Amministrazione comunale ai bambini e alle loro famiglie nel giorno che ricorderanno per tutta la vita. Un inizio dell’anno ancora più sentito perché segna la ripartenza dopo un periodo molto duro di chiusura forzata delle attività didattiche a causa dell’emergenza sanitaria che ha stravolto le nostre abitudini. Con la mia presenza ho voluto ringraziare anche le dirigenti, i docenti e tutto il personale scolastico per il grande lavoro portato avanti in questi mesi per una riapertura in sicurezza. Ringrazio i nostri uffici comunali per gli interventi straordinari realizzati durante il periodo estivo di adeguamento alle direttive covid e i nostri operai per la sistemazione e la preparazione dei resedi scolastici".

"Questa Amministrazione comunale - ha concluso Chiassai Martini - ha sempre ritenuto la scuola una priorità del mandato. Ci siamo presi anche l’impegno, quest'anno, di effettuare gratuitamente i test sierologici su base volontaria a tutta la popolazione scolastica di Montevarchi, estendendoli fino agli Istituti Superiori. Un’operazione che abbiamo potuto realizzare grazie alla straordinaria disponibilità dei volontari, dall’Istituto Palloni che ha messo a disposizione la struttura e il personale, all’Esercito della Croce Rossa Italiana, la Protezione Civile di Montevarchi, la Misericordia di Montevarchi, l’Associazione Lions Club, insieme ad altri medici ed infermieri volontari, con le Parrocchie del Giglio e di S. Andrea che hanno concesso gli spazi necessari. Una scelta che ci rende orgogliosi perché ha riscosso molto interesse e grande partecipazione da parte delle famiglie. Abbiamo fatto, quindi, ogni sforzo possibile per garantire una partenza responsabile delle scuole frequentate ogni giorno dai nostri figli".