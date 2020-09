Primo giorno con il porta a porta, si assesta il servizio. Invito ai cittadini a lasciare fuori i bidoncini

di Glenda Venturini

Questa mattina ci sono state segnalazioni di bidoncini non svuotati nella notte: ma Alia, il gestore del servizio, spiega che nei primi giorni vengono calibrati percorsi e ritiri, ed è quindi importante avere un po' di pazienza





Ha preso il via la scorsa notte, con la prima raccolta della frazione organica, il servizio di raccolta “porta a porta” su tutto il territorio comunale di Rignano. Qualche disagio è stato segnalato questa mattina, con alcuni cittadini che lamentavano il mancato svuotamento, nelle ore notturne, del bidoncino esposto: ma Alia, la società che gestisce il servizio, spiega che nei primi giorni può accadere, e che serve pazienza e soprattutto non va tolto il bidoncino finché non viene svuotato.

"Contenitori o sacchi - ricorda Alia - vanno esposti la sera prima, secondo il calendario distribuito. Invitiamo gli utenti rignanesi, una volta esposto fuori dall’abitazione il proprio bidoncino con i rifiuti differenziati, a lasciare il contenitore all’esterno finchè gli addetti Alia non avranno provveduto alla sua vuotatura. Solo dopo, il bidoncino può essere riportato in casa. I primi giorni servono anche agli incaricati alla messa a regime del servizio, conoscendo i percorsi, prendendo confidenza con i punti precisi dove sono esposti sacchi o bidoncini, verificando con i tecnici i tempi di raccolta".