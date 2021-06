Primo acuto della polisportiva "Galli" nella puole promozione di serie D

di Michele Bossini

I fiorentini del Jokers Basket sconfitti 54-44





Dopo due passaggi a vuoto, in casa con il Bianco Blu Firenze e in trasferta a Campi Bisenzio, è arrivata la prima vittoria nella puole promozone di serie D per la polisportiva "Galli", che in casa ha superato per 54-44 i fiorentini del Jokers Basket. Adesso il via alla fase di ritorno, la prima gara è in programma domenica alle 18 nella tana del Bianco Blu Firenze e l'obiettivo sarà riscattare la sconfitta subita all'andata.