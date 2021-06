Primarie, gli elettori hanno deciso: sarà Piero Giunti il candidato sindaco del Pd e del centrosinistra alle amministrative

di Glenda Venturini

Affluenza significativa con oltre duemila persone che hanno votato: Piero Giunti, 53 anni, attuale sindaco reggente e con una lunga esperienza amministrativa, ottiene oltre il 74% dei voti, superando così l'altra candidata, Adele Bartolini





Piero Giunti sarà il candidato sindaco del Pd e del centrosinistra alle elezioni amministrative di Reggello. A deciderlo sono stati gli elettori chiamati ad esprimersi nelle consultazioni primarie, unico caso in Toscana in questa tornata: elettori che tra l'altro hanno risposto in maniera piuttosto consistente, con una affluenza finale che ha registrato 2212 persone votanti.

Giunti, 53 anni, attuale sindaco reggente avendo ereditato il comune dal sindaco Cristiano Benucci eletto in consiglio regionale, ha raccolto 1628 preferenze pari al 74,24%. Con Benucci, oltre che vicesindaco, era stato anche assessore nel mandato precedente, quello in cui, tra l'altro, aveva affrontato altre primarie, uscendone quella volta sconfitto. Ma alle spalle Piero Giunti ha una esperienza amministrativa che lo ha visto anche consigliere provinciale e Presidente del Consiglio provinciale di Firenze dal 2013.

L'altra sfidante, l'attuale assessora alla cultura Adele Bartolini, si ferma invece a 565 preferenze, pari al 25,76% dei votanti.