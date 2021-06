Primarie di Reggello, circa 1500 cittadini al voto nell'affluenza delle 17. Si vota ancora fino alle 21, poi lo spoglio

di Glenda Venturini

I dati delle affluenze rilevate nei 13 seggi allestiti per scegliere il candidato sindaco del Pd e del centrosinistra. Due gli sfidanti: Piero Giunti e Adele Bartolini





Ancora poche ore e poi si chiuderanno le urne, per le consultazioni primarie promosse dal Partito Democratico di Reggello per scegliere il candidato sindaco in vista delle elezioni amministrative del prossimo autunno. I due contententi sono Piero Giunti e Adele Bartolini, che nel corso delle ultime settimane si sono confrontati in una serie di incontri pubblici in tutte le frazioni del territorio.

E in tutte le frazioni sono allestiti, oggi, i seggi per il voto: sono tredici in tutto, e i dati sull'affluenza mostrano come già alle 17 di oggi si erano recati al voto circa 1500 cittadini, per esprimere la loro preferenza. Alle 21 si chiuderanno le urne e subito dopo inizierà la spoglio delle schede.