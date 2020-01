Prima uscita del 2020 per i ragazzi del Rugby Valdarno

di Michele Bossini

Dopo una lunga pausa, è ripresa l'attività per il Rugby Valdarno





Dopo la lunga pausa per le festività, è ripresa l'attività del Rugby Valdarno e a scendere in campo sono stati gli under 8, gli under 10 e gli under 14.

Gli under 8, divisi in bianchi e grigi, hanno affrontato in un concentramento a Pontedera i padroni di casa del Bellaria e il Sesto Rugby, ottenendo due, vittorie un pareggio e due sconfitte in una giornata all'insegna del massimo diverimento. Buona prestazione per gli under 10 sul terreno del Lodigiani di Firenze, con due vittorie e due sconfitte, impreziosite dalla segnatura di numerose mete,

Brillante prestazione per la franchigia Valdarno Valdisiebe under 14, che nel campo di Sieci ha battuto Grosseto 35-0, dimostrado di essere cresciuta sia nella manovra che sui calci piazzati.