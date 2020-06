Presentazione informale per Agostino Iacobelli

di Michele Bossini

Una squadra giovane e con obiettivo la conquista della salvezza per il tecnico azzurro





A poco più di ventiquattro ore dall'annuncio, presentazione (non ufficiala ma informale) per Agostino Iacobelli, che era già stato trainer del Marzocco nella stagione 2017-2018.

A fare gli onori di casa il presidente del Comitato BiancoAzzurro Marco Merli, che ha indicato in Iacobelli la persona giusta per fare esprimere al meglio una squadra che sarà molto giovane, anche se si cercherà di confermare un zoccolo duro di giocatori esperti, che avrà come obiettivo principale la permanenza in categoria.

"Abbiamo ritenuto che Iacobelli fosse la figura giusta per allenare a San Giovanni dopo avere fatto con il direttore sportivo Cristiano Caleri una serie di valutazioni su quelli che sono i nostri obiettivi e i giocatori che abbiamo" le parole del direttore generale Giuseppe Morandini.

Ha affermato di essere tornato con entusiasmo, consapevole che la salvezza è l'obiettivo della società, mister Iacobelli che ha poi indicato nel trovare i giovani giusti una dello cose fondamentali per fare bene. Non ha poi fatto mistero che il suo modulo preferito è il 4-2-3-1, capace di regalare un bello spettacolo specie se si hanno dei buoni esterni, ma su come schierare la Sangiovannese 2020-2021 deciderà sulla base dei giocatori che avrà a disposizione.