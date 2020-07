Presentato il nuovo allenatore della Futsal Sangiovannese Andrea Bearzi

di Michele Bossini

Obiettivo primario la salvezza, i risultati diranno poi se si potrà alzare l'asticella





Presentazione nella serata di ieri per Andrea Bearzi, che sarà al timone della Futsal Sangiovannese nella stagione 2020-2021. Obiettivo della società, cha ha chiesto la deroga per potere tornare a giocare al tensostatico di piazza Palermo dopo che lo scorso anno era dovuta migrare a Terranuova (la risposta arriverà a settembre) è la salvezza, senza però disdegnare di alzare l'asticella come è avvenuto negli ultimi anni se i risultati lo consentiranno.

"Dopo la pandemia non è non è certo facile ripartire -le parole di mister Bearzi- e quelli che saranno i risultati lo vedremo col tempo. Sento intorno entusiasmo e umiltà e questo mi piace, di certo ci sarà da lavorare molto e rimboccarsi le maniche. Da parte ma c'è tanta voglia di riprendere".

Per quello che riguarda lo rosa sono rimasti il capitano e bomber Pisconti, il portiere Ortolani, quindi Paolini, D'Alterio e Stelloni, per completarla si farà ricorso agli under che già la scorsa stagione si sono fatti trovare pronti ogn volta che c'è stato bisogno di loro. Si stanno cercando anche un paio di giocatori esperti per poi chiudere il mercato.