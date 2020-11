Presentata la nuova tensostruttura di viale Matteotti: "Un polmone per le discipline sportive"

di Matteo Mazzierli

Un'opera rimasta in sospeso e ora ultimata. La struttura sarà d'appoggio al palazzetto dello sport e all'Istituto Varchi





Prosegue il progetto di riqualificazione e ampliamento delle strutture sportive di Montevarchi: è stata presentata oggi la nuova tensostruttura dietro il palazzetto dello sport in viale Matteotti, alla presenza del sindaco Silvia Chiassai Martini, l'assessore allo sport Stefano Tassi, Marco Giuliana della Fides di Montevarchi e Gildo Melani DS Volley Arno Montevarchi.

Un impianto in grado di accogliere le discipline sportive di pallavolo e basket, ma anche un supporto per il palazzetto dello sport e per l'istituto Benedetto Varchi. "Siamo riusciti a portare a termine una struttura a cui le società sportive tengono molto - afferma il sindaco Chiassai - Una tensostruttura nuova e un'area in più che permetterà, con i lavori di rifacimento che partiranno all'interno del palazzetto, l'alternanza delle strutture e avere un appoggio per effettuare le attività. Un polmone sportivo importante per le varie discipline, ma anche per il liceo sportivo che potrà usufruire di queste strutture messe a disposizione dal Comune."

"Come Fides siamo onorati di vedere questa opera finita - ha detto Giuliana - una risorsa enorme per tutta la società e comunità montevarchina con degli spazi che aumentano in maniera considerevole. Speriamo sia resa indipendente il prima possibile completando gli spogliatoi in modo da avere una ricchezza sportiva in più al cento per cento."

"Questa struttura ha avuto una gestazione lunga, ma finalmente è stata completata. È un grosso polmone sportivo per le società montevarchine e per la scuola - continua Melani - la struttura sarà utile una volta iniziati i lavori di rifacimento nel palazzetto, Covid permettendo. Era irrinunciabile possedere un simile impianto sia a livello di risorsa sia per permettere di avere un supporto durante i lavori."