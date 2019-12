Premi per il 2019 e uno sguardo al futuro alla festa di fine stagione del Moto Club "Brilli Peri"

di Michele Bossini

Tutti i piloti presenti sono stati indistintamente premiati, cinque le gara a Miravalle nel 2020





Oltre duecento i partecipanti alla festa del Moto Club Brilli Peri al crossodromo di Miravalle per la chiusura dell’attività 2019, ricordare i risultati ottenuti e parlare, alla presenza dei vertici e di tutti coloro che gravitano attorno al clubm ai rappresentanti della Fim e delle istituzioni, dei programmi per il prossimo anno. I primi attori della giornata sono stati i piloti, tutti indistintamente premiati in base all’appartenenza alle varie categorie e non dei risultati ottenuti, proprio per sottolineare il carattere festoso dell’evento.

Nello sguardo al futuro sono rientrate due importanti novità rivolte ai giovani: per la preparazione tecnica delle moto, i soci del Moto Club Brilli Peri potranno rivolgersi al Team Maddii Racing, un’autorità mondiale in materia che, a condizioni agevolate, creerà delle configurazioni su misura per ciascun pilota. La seconda iniziativa è in programma a gennaio 2020 quando un tecnico di secondo livello, incontrerà le famiglie dei giovani per dare loro indicazioni sull’alimentazione dei piccoli sportivi e sulla preparazione atletica da adottare.

Infine è stato reso noto il calendario delle gare che si disputeranno a Miravalle nel 2020: si partirà il 16 febbraio con Motocross of Brands, il 21 e 22 marzo spazio al Campionato italiano senior e femminile, il 19 aprile sarà il turno del Campionato italiano motocross d’epoca, il 13 settembre del Trofeo Centro-Sud di trial e, infine, per il 17 e 18 ottobre è in programma l’evento clou, ossia il Trofeo delle Regioni, massima competizione nazionale a squadre che richiamerà oltre quattrocento piloti.