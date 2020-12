Potenziati gli strumenti per il Covid al laboratorio della Gruccia: ora le risposte in 60 minuti

di Glenda Venturini

Si tratta dei macchinari necessari per i tamponi nasofaringei effettuati a chi viene ricoverato in ospedale in condizioni di particolari criticità. Obiettivo: migliorare i tempi di presa in carico dei pazienti





È stata potenziata al laboratorio analisi dell'Ospedale del Valdarno la strumentazione analitica per la ricerca in PCR del virus SARS -Cov 2, il Covid-19, attraverso tampone nasofaringeo. La metodica permette ora di avere una risposta rapida entro circa 60 minuti.

La richiesta ditampone rapido in ambito ospedaliero è limitata a situazioni cliniche intraospedaliere che presentino maggior criticità, per le quali una risposta rapida del test risulta indispensabile.

L'ospedale della Gruccia, infatti, è tuttora un presidio No-Covid, quindi questa tecnica è al momento riservata alle situazioni emergenziali e favorirà l'attivazione tempestiva del percorso clinico appropriato per il paziente.