Posticipata la partenza dei campionati nazionali di serie B di pallavolo

di Michele Bossini

Il via al campionato posticipato dal 7-8 al 21 e 22 novembre





La Federazione Italiana Pallavolo, in considerazione delle varie ordinanze vigenti e del monitoraggio delle problematiche evidenziate dalle società partecipanti ai campionati nazionali, ha deciso di posticipare la partenza della serie B. Le prime due giornate sono rinviate d’ufficio a data da destinarsi e il campionato partirà quindi dalla terza giornata, prevista nel week-end del 21 e 22 novembre.

Il campionato della Unomaglia Valdarinisieme (serie B2 girone H) prenderà il via dal match in casa della Faroplast School Perugia, mentre saranno da recuperare quelle con Pontedera (in trasferta) e La Spezia (fra le mura amiche).