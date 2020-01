Posta, ritardi e disagi a Bucine, l'Amministrazione: "Avevamo segnalato il problema già da tempo"

di Matteo Mazzierli

Negli ultimi mesi sono giunte numerose segnalazioni da molte zone del comune di Bucine. L'amministrazione assicura che si attiverà nuovamente per trovare una soluzione al problema



Un costante ritardo nella consegna della posta che va avanti da alcuni mesi: a denunciare il disservizio sono molti residenti del comune di Bucine, parlando in alcuni casi di lettere e bollette arrivate già scadute. Una situazione sgradevole la cui causa sembrerebbe legata a un problema di tipo gestionale; l'Amministrazione comunale, intanto, aveva già fatto le dovute segnalazioni tramite una lettera a Poste Italiane di Arezzo, ottenendo come risposta che i problemi erano in via di risoluzione.

"Avevamo già raccolto le segnalazioni dei cittadini di Bucine e spedito una lettera a Poste Italiane di Arezzo il 2 agosto - spiega il sindaco Nicola Benini - ci hanno risposto che c'erano stati problemi di tipo gestionale e qualche rallentamento nel servizio di consegna dovuti al nuovo modello di recapito Joint Delivery, una nuova organizzazione del servizio postale. Il responsabile ci ha poi assicurato che trascorso il fisiologico periodo di assestamento, a cui sarebbero seguiti dei correttivi gestionali, non sarebbero dovute emergere, ad oggi, particolari criticità."

"Tuttavia, trascorsi alcuni mesi, questa cosa si è rivelata non vera - afferma Benini - dato che alcuni utenti continuano a segnalarci che la posta, specie in alcune zone, arriva una volta al mese, con bollette consegnate dopo la data di scadenza; l'unica cosa che viene recapitata puntualmente sono le raccomandate."

"Visto il perdurare di questi disservizi segnaleremo nuovamente la problematica - conclude Benini - rivolgendoci anche a livelli superiori e attivandoci fin da subito per far comprendere la diffusione e i disagi che stanno vivendo i cittadini di Bucine così da poter risolvere la questione nel minor tempo possibile". Per i cittadini invece è possibile segnalare i disservizi anche attraverso l'apposito indirizzo reclami di Poste Italiane.